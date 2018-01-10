الممنوع والمسموح في نظام التصنيف العمري للألعاب الإلكترونية بالمملكة

علي القحطاني (صدى):

حذرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، من الألعاب التي تحمل مشاهد غير الأخلاقية، وغير المقبولة، وفقًا لنظام التصنيف العمري للألعاب الإلكترونية في المملكة، مشيرة إلى أن أمام الشركة المطورة للألعاب غير المسموح بها ثلاث خيارات ” تشفير المشاهد الممنوعة، حذف المشاهد غير المقبولة، عدم استيراد اللعبة بالكامل ” .

وأضافت الهيئة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن مشاهد العنف أو المشاهد الدموية مقبولة، لكنها ترفع التصنيف العمري المناسب لها.