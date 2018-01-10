” دي بروين ” : تعاقد فريقه مع سانشيز إضافة لـ ” مانشستر سيتي “

ماجد محمد(صدى):

قال لاعب وسط مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين، بعد التغلب على بريستول سيتي بنتيجة 2-1 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم، إنه إذا أتى لاعب جيد ” للسيتيزينز ” ، فذلك أمر رائع بالنسبة لفريقه.

وأضاف ” دي بروين ” ، أنه حال صدقت الشائعات بنية ناديه التعاقد مع الجناح التشيلي أليكسيس سانشيز ” آرسنال ” فإنه ” سيضيف شيئاً للفريق ” ، متابعًا الجناح التشيلي ” لاعب رائع، وبالتأكيد سنرى ما سيحدث في موسم الانتقالات هذا ” .

وأشار اللاعب البلجيكي تصريحاته، إلى أن ” لا نزال في مرحلة المفاوضات، أنتظر عرضًا من النادي، ولكن وكيلي كان في إجازة خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، لا يوجد أي جديد حاليًا، لست على عجلة من أمري فما زال عقدي سارياً لمدة 3 سنوات ونصف ” .