  • الأربعاء 10

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. ” العمل ” تكشف أسباب عدم حصول البعض على دعم حساب المواطن

بالفيديو.. ” العمل ” تكشف أسباب عدم حصول البعض على دعم حساب المواطن

بالفيديو.. ” العمل ” تكشف أسباب عدم حصول البعض على دعم حساب المواطن
علي القحطاني (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ” خالد أبا الخيل ” عن أسباب عدم حصول البعض على دعم من حساب المواطن في الدفعة الثانية على الرغم من أهليتهم للدعم.

وقال أبا الخيل خلال مداخلة هاتفية في برنامج معالي المواطن اليوم الأربعاء، إن برغم من أهلية البعض للدعم من حساب مواطن إلا إنهم لم يستحقوه نظرًا لعدم توافق بعض الشروط والمواصفات.


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 450 ] نشر منذ 2 ساعتين

طفسه … وتسحيب… ابك فش نباها…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *