بالفيديو.. ” العمل ” تكشف أسباب عدم حصول البعض على دعم حساب المواطن

علي القحطاني (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ” خالد أبا الخيل ” عن أسباب عدم حصول البعض على دعم من حساب المواطن في الدفعة الثانية على الرغم من أهليتهم للدعم.

وقال أبا الخيل خلال مداخلة هاتفية في برنامج معالي المواطن اليوم الأربعاء، إن برغم من أهلية البعض للدعم من حساب مواطن إلا إنهم لم يستحقوه نظرًا لعدم توافق بعض الشروط والمواصفات.