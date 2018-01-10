بالفيديو.. ” العمل ” تكشف أسباب عدم حصول البعض على دعم حساب المواطن
كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ” خالد أبا الخيل ” عن أسباب عدم حصول البعض على دعم من حساب المواطن في الدفعة الثانية على الرغم من أهليتهم للدعم.
وقال أبا الخيل خلال مداخلة هاتفية في برنامج معالي المواطن اليوم الأربعاء، إن برغم من أهلية البعض للدعم من حساب مواطن إلا إنهم لم يستحقوه نظرًا لعدم توافق بعض الشروط والمواصفات.
المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية يكشف أسباب عدم حصول البعض على دعم من #حساب_المواطن في الدفعة الثانية على الرغم من أهليتهم للدعم#معالي_المواطن pic.twitter.com/MwV1dWSy2s
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ١٠ يناير، ٢٠١٨
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 450 ] نشر منذ 2 ساعتين
طفسه … وتسحيب… ابك فش نباها…