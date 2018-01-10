وزراء الخارجية العرب يجتمعون فبراير المقبل لبحث قضية القدس

عادل الحربي(صدى):

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا جديدا في الأول من فبراير، لمناقشة الخطوات التي سيتخذونها بشأن القدس عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل وبدء اجراءات نقل السفارة الأميركية من تل أبيب للمدينة المقدسة، بحسب مصدر مسؤول في الجامعة العربية.

وأوضح المصدر أن الأمانة العامة للجامعة أرسلت اليوم الأربعاء، مذكرة رسمية إلى الدول العربية تبلغها فيها أنه “ تقرر عقد الاجتماع المستأنف لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري ” في الأول من فبراير.

ويندرج هذا الاجتماع “ في ضوء ما تضمنه قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري ” الذي عقد في التاسع من ديسمبر/كانون الأول 2017 “ بإبقاء المجلس في حالة انعقاد والعودة للاجتماع في موعد أقصاه شهر لتقييم الوضع والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات بما في ذلك عقد قمة عربية استثنائية ” في الأردن.