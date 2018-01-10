تكريم شرطة يدمة لحمايتها طلاب المدارس خلال الاختبارات

راشد آل شريه(صدى):

أشاد مدير مكتب تعليم محافظة يدمة محمد عائض آل رشيد بجهود مديرية الشرطة بالمحافظة لقيامها بدورها على أكمل وجه .

وكرم ” آل الرشيد ” الرائد عبدالرحمن بن عائض الأسمري مدير شرطة المحافظة المكلف ، لجهوده فيما يتعلق بقيام الدوريات بمهامها حول المدارس خلال فترة الامتحانات الماضية .

وأشار مدير مكتب تعليم يدمة إلى أن رجال الأمن هم شركاء النجاح في تأمين اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للطلاب ، خاصةً في ظل تواجد الدوريات بجوار مدارس المحافظة على مدار اليوم لساعات طويلة منذ الصباح وحتى عودة الطلاب إلى منازلهم .