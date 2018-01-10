محلل سياسي: الإعلام الإيراني يمنع تغطية صور قمع النظام
أعرب أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط ، عن استيائه من تجاهل وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الأربعاء ، لصور التعذيب التي يقوم بها النظام في قمع تظاهرات الشعب .
ونشر ” طه ” مقطع فيديو لحالة من التعذيب الذي يشهده الثوار عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، وعلق عليه قائلًا ” لو جعلت العنوان؛ شاهد تعذيب الشباب في مصر ! كم تعتقدون من القنوات ستغطي الخبر بشكل أكبر .. الفيديو لقوات نظام إيران وهي تقوم اليوم بالتعذيب والاعتقالات العشوائية ومنع تجمع أكثر من 3 شباب في مكان واحد .. إعلامنا فاشل ام الجمهور لا يعترض؟ ” .
الإعلام تجاهل هذه الصور..اليوم..
لو جعلت العنوان؛ شاهد تعذيب الشباب في #مصر !كم تعتقدون من القنوات ستغطي الخبر بشكل أكبر.
●الفيديو لقوات نظام #إيران وهي تقوم اليوم بالتعذيب والاعتقالات العشوائية ومنع تجمع أكثر من3شباب في مكان واحد.
■إعلامنا فاشل ام الجمهور لا يعترض؟ #امجد_طه pic.twitter.com/PA0uBe1XmF
— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) ١٠ يناير، ٢٠١٨
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