محلل سياسي: الإعلام الإيراني يمنع تغطية صور قمع النظام

طهران(صدى):

أعرب أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط ، عن استيائه من تجاهل وسائل الإعلام الإيرانية اليوم الأربعاء ، لصور التعذيب التي يقوم بها النظام في قمع تظاهرات الشعب .

ونشر ” طه ” مقطع فيديو لحالة من التعذيب الذي يشهده الثوار عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، وعلق عليه قائلًا ” لو جعلت العنوان؛ شاهد تعذيب الشباب في مصر ! كم تعتقدون من القنوات ستغطي الخبر بشكل أكبر .. الفيديو لقوات نظام إيران وهي تقوم اليوم بالتعذيب والاعتقالات العشوائية ومنع تجمع أكثر من 3 شباب في مكان واحد .. إعلامنا فاشل ام الجمهور لا يعترض؟ ” .