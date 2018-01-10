لاجئ سوري يحرق نفسه في لبنان بسبب الفقر وقطع المساعدات عنه
أشعل لاجئ سوري بمدينة طرابلس شمال لبنان، اليوم الأربعاء، النيران في جسده أمام مركز تابع للأمم المتحدة احتجاجًا على قطع المساعدات عنه رغم حاجته الماسة إليها مع عائلته.
من جانبها قالت زوجته إن زوجها رياض خلف زيبو، يبلغ من العمر 43 عامًا، وهو أب لأربعة أطفال أقدم على سكب البنزين على جسده بسبب ” الفقر.. لا مال معنا لنأكل وقد كثرت الديون علينا ” ، مشيرة إلى أنه أصيب بحروق بالغة نقل على أثرها إلى المستشفى.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 450 ] نشر منذ 2 ساعتين
تعوذواااااا من الفقر
حفيدة الفاروق عمررضي الله عنه[ عدد التعليقات: 142 ] نشر منذ 52 دقيقة
إن ضاقت من البشر من رب البشر ماتضيق لاحول ولاقوة إلابالله.
المر[ عدد التعليقات: 540 ] نشر منذ 46 دقيقة
الياس الله يغتي كل انسان بمايكفيه عنده اطفال ليش يقطعوا المساعده الامم المتحده تاخذ من الدول لاجل اللاجئين ملايين