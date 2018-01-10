لاجئ سوري يحرق نفسه في لبنان بسبب الفقر وقطع المساعدات عنه

بيروت(صدى):

أشعل لاجئ سوري بمدينة طرابلس شمال لبنان، اليوم الأربعاء، النيران في جسده أمام مركز تابع للأمم المتحدة احتجاجًا على قطع المساعدات عنه رغم حاجته الماسة إليها مع عائلته.

من جانبها قالت زوجته إن زوجها رياض خلف زيبو، يبلغ من العمر 43 عامًا، وهو أب لأربعة أطفال أقدم على سكب البنزين على جسده بسبب ” الفقر.. لا مال معنا لنأكل وقد كثرت الديون علينا ” ، مشيرة إلى أنه أصيب بحروق بالغة نقل على أثرها إلى المستشفى.