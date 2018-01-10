ريما بنت بندر تتسلم جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي

طلال الغامدي(صدى):

تسلمت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، من الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي باعتبارها ” شخصية رياضية أسهمت في إثراء الحركة الرياضية العربية ” .

وجاء ذلك في الحفل الذي أقامته الجائزة برعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وبحضور رئيس الجائزة الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي توج الفائزين بجوائز الإبداع حيث نال العساف اللقب الأول الذي يناله مدرب عربي في رياضة التايكوندو.

وتعد الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم في مجال الإبداع الرياضي بمختلف جوانبه وتخصصاته.