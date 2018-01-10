الإحصاء: 1.39كيلو حجم إنتاج الفرد من النفايات يوميًا

علي القحطاني(صدى):

نشرت الهيئة العامة للإحصاء معدل إنتاج النفايات اليومي للفرد الواحد، ضمن المؤشرات البيئية في المملكة العربية السعودية للأعوام 2010- 2016م.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، إن إنتاج الفرد اليومي من النفايات المنزلية، بلغ 1.39كيلو في عام 2016، مقارنة بعام 2015والذي وصل فيه عدد النفايات المنزلية للفرد الواحد 1.24كيلو يوميًا.