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الإحصاء: 1.39كيلو حجم إنتاج الفرد من النفايات يوميًا

الإحصاء: 1.39كيلو حجم إنتاج الفرد من النفايات يوميًا
علي القحطاني(صدى):

نشرت الهيئة العامة للإحصاء معدل إنتاج النفايات اليومي للفرد الواحد، ضمن المؤشرات البيئية في المملكة العربية السعودية للأعوام 2010- 2016م.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، إن إنتاج الفرد اليومي من النفايات المنزلية، بلغ 1.39كيلو في عام 2016، مقارنة بعام 2015والذي وصل فيه عدد النفايات المنزلية للفرد الواحد 1.24كيلو يوميًا.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 450 ] نشر منذ 1 ساعة

بالدول المتقدمه احصائياتهم عن انتاجيه الأفراد.. وانتم عن الزبايل.. ابك شو هيدا يا زلمه

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