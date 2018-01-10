الإحصاء: 1.39كيلو حجم إنتاج الفرد من النفايات يوميًا
نشرت الهيئة العامة للإحصاء معدل إنتاج النفايات اليومي للفرد الواحد، ضمن المؤشرات البيئية في المملكة العربية السعودية للأعوام 2010- 2016م.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء، إن إنتاج الفرد اليومي من النفايات المنزلية، بلغ 1.39كيلو في عام 2016، مقارنة بعام 2015والذي وصل فيه عدد النفايات المنزلية للفرد الواحد 1.24كيلو يوميًا.
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 450 ] نشر منذ 1 ساعة
بالدول المتقدمه احصائياتهم عن انتاجيه الأفراد.. وانتم عن الزبايل.. ابك شو هيدا يا زلمه