التحالف العربي: تقديم عدد من سيارات الشرطة لحفظ الأمن في المهرة باليمن

فهمي محمد(صدى):

قال قال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، إن تم تقديم عدد من سيارات الشرطة لحفظ الأمن في المهرة.

وأضاف ” المالكي “، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن المنافذ الإغاثية لليمن لا تزال مفتوحة أمام استقبال المساعدات الإنسانية.

وأشار المتحدث باسم قوات تحالف العربي لدعم الشرعية، إلى أن حركة دخول شحن الإغاثة وسفن الوقود إلى ميناء الحديدة مستمرة، موضحا أن التحالف منح 1800 تصريح لإدخال مساعدات عبر المنافذ البحرية اليمنية.

وتابع ” المالكي ” ، أن ميليشيا الحوثي تهدد حركة الملاحة الدولية بالصواريخ الحرارية، لافتًا إلى أن أطراف إقليمية تقدم تقنيات متقدمة للميليشيات لإطالة عمر الصراع.