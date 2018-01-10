” آل الشيخ ” مشيدًا بتفاعل المشتركين مع ادعم ناديك : شد الوضع

طلال الغامدي(صدى):

أشاد رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بالإقبال الكبير الذي شهدته مبادرة ” ادعم ناديك ” من قبل جماهير الفرق التي حرصت على التفاعل بشكل واضح في الإحصائيات النهائية .

ونشر ” آل الشيخ ” جدول إحصائيات يوضح أعداد المشتركين في المبادرة لكل نادي ، والتي تشير إلى تزايد ملحوظ في فترة قصيرة ، وعلق عليه قائلًا ” شد الوضع ” .

وفي الإحصائيات ، تمكن الهلال المُتصدر من رفع عدد مشتركيه في المبادرة من 28.245 إلى 28.429 مشترك في غضون ساعات فقط ، مما أدى إلى سد عجز النادي من -140 إلى 184 .

فيما تمكن النصر الذي يحتل المرتبة الثانية من رفع الإقبال عليه بفارق 1% ، حيث بلغ عدد مشتركيه حوالي 26.782 بنسبة 29.31% ، بعدما كان يحقق خلال الساعات الماضية 25.184 مشترك بنسبة 28.31% .

وبهذا التقدم الملحوظ للفرق المشتركة بالمبادرة ، ترتفع نسبة الدعم الكلية من 88.972% إلى 91.387% .