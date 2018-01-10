أمير الشمالية يوجه الشؤون الصحية بمتابعة الحالة الطبية لمواطنة

خالد الضبيبي(صدى):

وجَّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية عبد الله بن ولمان العازمي بمتابعة الحالة الطبية للمريضة م العنزي ٧٣ سنه . وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لحالتها.

وأكد سموه على ضرورة دراسة الحالة الطبية بعناية والتنسيق مع المراكز الطبية المتقدمة داخل المملكة ، ونقلها لاي مستشفى متخصص في علاج حالتها الصحية اذا سمح وضعها الصحي بذلك ، وإفادة سموه عاجلاً في حال وجود صعوبات لعلاجها. كما أمر سموه بموافاته بتقرير عن تطورات علاجها بشكل دوري .

الجدير بالذكر أن سمو أمير منطقة الحدود الشمالية وجه بتشكيل لجنة طبية متخصصة ومحايدة من وزارة الصحة بمدينة الرياض، بإشراف إمارة منطقة الحدود الشمالية؛ للتحقيق فيما نُشر بمواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاق “خطأ طبي يدخل المريضة (م. العنزي – ٧٣ سنة) في غيبوبة” في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد بعرعر؛ وذلك لإيضاح ملابسات الحالة الطبية، والخروج بنتائج وتوصيات لمعالجة الأخطاء في حال وقوعها فعلاً،ومحاسبة المتسببين، وتلافي حدوثها، والرفع بالتوصيات عاجلاً.