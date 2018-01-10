80 أسرة منتجة ببر بقيق تشارك في سفاري بقيق ..غدا

سعيد العجل(صدى):

تشارك غدا الخميس 80 أسرة منتجة من أسر جمعية البر بالمنطقة الشرقية ببقيق في مهرجان ” سفاري بقيق ” الذي ينطلق برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وتنظمه لجنة التنمية السياحية بمحافظة بقيق بالتعاون مع بلدية بقيق والجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة ،وقال الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير بن عبد العزيز العفيصان أن الجمعية تشارك في مهرجان التراث الصحراوي ” سفاري بقيق ” بـ 80 أسرة منتجة من أسرها دعما منها للأسر وتسويق منتجاتها وإحياءً منها للتراث الوطني الصحراوي في هذه المناسبة ودعما أيضا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة الشرقية وسمو نائبه حفظهما الله في الاهتمام والعناية بهذه الأسر مؤكدا أن بر الشرقية عملت وفقا لهذه التوجيهات على العناية بالأسر المنتجة ومنتجاتها حيث اهتمت الجمعية في جميع فروعها ببقيق والنعيرية والدمام وكافة المدن التابعة لنطاقها بالأسر المنتجة حيث تنشئ الجمعية حاليا بالنعيرية مركز الأسر المنتجة “عطاء” بالتعاون مع أرامكو السعودية ومن المقرر أن يشمل هذا المركز على معامل وقاعات تدريبية مجهزة بالأجهزة المتعددة لتدريب هذه الأسر على المنتجات المختلفة لإنتاج الكثير من الأعمال والمنتجات الشعبية كما سيشمل المركز على موقعا خاصا بتسويق منتجات هذه الأسر ، كما أكد العفيصان أن الجمعية أطلقت عددا من البرامج والمبادرات للاهتمام بهذه الأسر كمشروع “مطبخ البر ” الذي يدرب الأسر على الطبخ ومن ثم تسويق منتجاتهم وإلحاقهم بسوق العمل حيث تخرج في المشروع إلى الآن 50 طاهية عمل بعضهن مدربات والأخريات منهن عملن بالطهي في المؤسسات المختلفة كما نفذت الجمعية أيضا لهذه الأسر برنامج “التصميم والخياطة” لتدريبهن على الإنتاج وتخرج فيه 20 متدربه عمل بعضهن مدربات والأخريات منهن احترفن الخياطة والتصميم في المؤسسات المعنية ، وأشار العفيصان إلى ان الجمعية تهيء كافة الفرص المادية للأسر المنتجة من خلال “صندوق البر التنموي ” الذي يسعى لتوفير قروض مالية تساعد هذه الأسر على البدء في مشروعاتهم بمبلغ يصل إلى 100 ألف ريال للمشروع الواحد.

من جانب آخر أشار محمد راشد البوعلي مدير فرع الجمعية ببقيق إلى أن الجمعية ستشارك في سفاري بقيق بأسرها المنتجة لإحياء التراث الصحراوي حيث تركز الكثير من منتجات هذه الأسر على هذا التراث مؤكدا حرص الكثير من الأسر على المشاركة مبينا أن الجمعية ببقيق أرسلت استبيانا لهذه الأسر لإبداء رغبتهم بالمشاركة فوجدت تفاعلا كبيرا منهم ومن ثم شكلت لجنة لاختيار الأعمال المناسبة للبدء في عرضها بالمهرجان وأضاف البوعلي أن الجمعية تسعى لدعم الأسر بكافة أشكال الدعم حيث دعمت من خلال نصف عام فقط في تقريرها النصف سنوي 222 يتيما ببقيق وقدمت 328 مساعدة نقدية وعينية للأسر و50 جهازا منزليا فيما سددت فواتير كهرباء 9 أسر منهم كما قدمت لهم 45 سلة غذائية.