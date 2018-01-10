الحازمي الأول على طلاب متوسطة وثانوية الحسينية بصبيا

سعيد العجل(صدى):

حصل الطالب حسن بن علي الحازمي الطالب بمدرسة الحسينية المتوسطة التابعة لمحافظة صبيا على الترتيب الأول بين طلاب المدرسة في جميع الصفوف، محققا أعلى معدل للدرجات.

ويعتبر الطالب حسن الحازمي أحد الطلاب الذين يشار لهم بالبنان ويتنبأ لهم بمستقبل مبهر نظير ما يملكه من مهارات علمية ودائما ما يظهر مواهبه العلمية في كل مرحلة دراسية يدرس بها.

ويعد الحازمي أحد الطلاب الذين شاركوا في مسابقة تحدي القراءة على مستوى المملكة العربية السعودية بعد تحقيقه المركز الأول على مستوى إدارة تعليم صبيا متفوقا على جميع طلاب المدارس التابعة للمحافظة.

وقدم الطالب حسن بن علي الحازمي شكره وتقديره لإدارات ومعلمي المدارس التي درس بها والذين ساعدوه بعد توفيق الله للوصول إلى ما وصل إليه من تفوق، وعلى رأسهم الشيخ إبراهيم بن حسن الذروي قائد مدرسة الحسينية المتوسطة والثانوية، وكذلك المعلمون محمد الدش ويحي شريف وموسى سواده، وكذلك أسرته التي قدمت له الدعم والمؤازرة، مؤكدا أن طموحه لن يتوقف عند هذا الحد وسيبذل جهودا أكبر باْذن الله للاستمرار في تفوقه.