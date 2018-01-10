حرس الحدود بالشرقية يستعد لاستقبال المتنزهين في إجازة منتصف العام الدراسي

واس(صدى):

أكملت قيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية ، استعداداتها لاستقبال المتنزهين خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي ، وذلك استمراراً لما يقوم به رجال حرس الحدود بالمنطقة لخدمة مرتادي البحر والمتنزهين للحفاظ على سلامتهم.

ووجه قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء علي عبد ربه البلوي جميع الإدارات والقطاعات بتسخير جميع الإمكانات لاستقبال المتنزهين ، وتكثيف التواجد الميداني لفرق البحث والإنقاذ والدوريات الساحلية والبحرية، إضافة لتأمين متطلبات الأمن والسلامة وتكثيف جهود العمل في المواقع والمناطق المخصصة للتنزه ولمزاولة مختلف الهوايات البحرية لضمان سلامة المتنزهين ومرتادي البحر.

من جهته دعا المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بإرشادات السلامة البحرية والالتزام بالتعليمات الموضحة باللوحات الإرشادية الممتدة على شواطئ المنطقة الشرقية ، وعدم المجازفة بالسباحة في المواقع المحظورة والخطرة وتجنب السباحة ليلاً مع الالتزام بارتداء سترة النجاة، والاهتمام بسلامة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم أثناء السباحة، والاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود 994 الذي يعمل على مدار الساعة في حال طلب المساعدة أو الرغبة بالاستفسار عن المواقع المسموح بها للسباحة أو التنزه أو لمزاولة مختلف الأنشطة البحرية مع اتخاذ الحيطة والحذر في ظل المتغيرات الجوية السائدة التي قد تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام .