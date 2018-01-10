بالصور.. رئيس الأركان العامة يطمئن على مصابي عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل

عادل الحربي(صدى):

قام رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان اليوم بزيارة مصابي القوات المسلحة في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

ونقل الفريق البنيان خلال زيارته للمصابين تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله.

ونوه البنيان بالتضحيات الغالية التي يقدمونها للدفاع والحفاظ على أمن واستقرار وسلامة حدود الوطن، مؤكداً أن بطولاتهم وتضحياتهم عز وفخر للوطن, سائلاً الله عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل والعودة لاستكمال مهامهم في الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

كما اطمأن رئيس هيئة الأركان العامة خلال الزيارة على صحة الطيارَين اللذين سقطت طائرتهما بسبب خلل فني الأيام الماضية، وهنأهما على روحهما وفدائهما للوطن.