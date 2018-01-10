خبراء: الفواكه المجففة ليست جيدة لصحة الإنسان

نورة الشهري (صدى):

حذر الخبراء من أغذية صحية يتم تناولها في صورة منتجات غير صحية، فالفاكهة حينما يتم تناولها في صورة عصائر أو فاكهة مجففة، تحتوي على كميات كبيرة من السكر، أيضا يتم وضع كميات من الملح أو الإضافات غير الصحية على الأغذية مما يجعل تناولها في هذه الصورة غير صحي.

وقال الخبراء: عندما تذهب لشراء البقالة تنبه إلى مجموعة كبيرة من المنتجات غير الصحية، والتي يفضل أن تعدها في المنزل بنفسك، ومن بينها عصائر الفاكهة.

وبرغم من أن الفواكه المجففة ملونة وجذابة، و لذيذة الطعم، لذا يستمتع العديد بتناول الفواكه المجففة كوجبة خفيفة أو كحلوى، ولكن للأسف فهي ليست جيدة لصحة الإنسان، لأن الفواكه المجففة تحتوي على حوالي ثلاثة أضعاف كمية السكر الموجودة بالفاكهة الطازجة.