مدرب شالكه الألماني يوقع عقوبة غريبة في حق أمين حارث

نواف السالم(صدى):

أقدم المدرب دومينيكو تديسكو، على عقاب الدولي المغربي أمين حارث، بسبب مخالفات انضباطية.

ورغم تألق حار واعتباره بطلا من قبل الكثيرين، بعد التعادل المثير 4-4 أمام بوروسيا دورتموند، ومساعدته لفريقه في احتلال المركز الثاني في الدوري الألماني، إلا أن أمين حارث (20 عاما) ارتكب عدة مخالفات انضباطية، ولم يجامله المدرب تديسكو، ووقع عليه عقوبة.

وفي العادة تكون العقوبة هي الغرامة المالية، لكن تديسكو اختار شكلا آخر من العقاب، حيث أجبر النجم الشاب على العمل في محل بيع الأدوات الرياضية للجماهير بالنادي، حيث قام بمساعدة البائعين والعمال في المخازن.

وبجانب لاعب ” الأسود ” ، عاقب تديسكو، اللاعبين ويسترن ماك كيني وزميله فرانكو دوسانتو، وقام الثلاثي بالعمل في وقت الراحة، لدى مؤسسة ” شالكه يساعد ” .