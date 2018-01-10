” العمل ” : ضبط 12 ألف مخالفة لقرار التأنيث والتوطين

نايف السالم(صدى):

تمكنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء من ضبط 12 ألف مخالفة، خلال جولات تفتيشية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في عدد من المناطق، للتأكد من التزام القطاع الخاص بالمرحلة الثالثة من قرار تأنيث المحلات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، إن الوزارة أجريت جولات تفتيشية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية في عدد من المناطق، موضحًا أن الحملة التفتيشية تهدف للكشف عن مدى التزام منشآت القطاع الخاص بمتطلبات المرحلة الثالثة، و من قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية وتوطينها.

وأشار ” أبا الخيل ” ، إلى أن الحملة شملت 59 ألفاً و479 منشأة، وتبين التزام 47 ألفا و261 منشأة بالقرار، ومخالفة 12 ألفا و و218 منشأة لقرار التوطين والتأنيث، مؤكدًا تسجيل 5527 مخالفة تأنيث و2434 مخالفة توطين و1323 مخالفة أخرى.

وانطلقت المرحلة الثالثة لقرار توطين محلات المستلزمات النسائية وتأنيثها في مطلع شهر صفر الماضي، وتشمل المحلات والمنشآت التي تنشط في مجال بيع العطور والأحذية والحقائب والجوارب، وأكشاك المستلزمات النسائية، ومحلات الإكسسوارات، ومستلزمات رعاية الأمومة، والصيدليات الواقعة داخل المجمعات التجارية.