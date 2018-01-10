ضبط مواطن وأفريقية بحوزتهما 200 ألف ريال في الحوميات

علي القحطاني(صدى):

تمكنت قوات الشرطة بالحوميات ، اليوم الأربعاء ، من ضبط مواطن برفقة سيدة أفريقية الجنسية ، على طريق الرياض-الطائف السريع ، يحوزان مبلغًا ماليًا كبيرًا أنكرا علاقتهما به ؛ الأمر الذي أثار الشبهات حولهما .

وكانت إحدى الدوريات قد اشتبهت بمركبة مسافرة وعند إيقافهما والتحقق من هويتهما ، اتضح أنها لا تمت له بصلة ، مما أجبر قوات الأمن على تفتيشهما والعثور على مبلغ 200 ألف ريال .

وأحالت الشرطة المواطن والأفريقية إلى مخفر الشرطة بالمركز ، فيما أنكر الطرفان علاقتهما بالمبلغ المالي ، ورفعت الجهات المعنية دعواهما إلى النيابة العامة للتحقيق والتأكد من مصدر المبلغ ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما .