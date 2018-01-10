” أمن الأفلاج ” يضبط مقيماً أفغانياً بحوزته 140 ألف ريال
تَمَكّن رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في محافظة الأفلاج، اليوم، من ضبط مقيم آسيوي بحوزته مبلغ مالي كبير قيمته 140 ألف ريال.
وكان رجال أمن الطرق بمركز الضبط بالأفلاج ” نقطة التفتيش ” قد اشتبهوا، مساء اليوم الأربعاء، في مركبة من نوع ” لاندكروزر ” جكسار قادمة من الجنوب باتجاه الشمال، يقودها مقيم من جنسية آسيوية ” افغانستاني ” .
وبعد توقيف المركبة لإخضاعها للتفتيش، عثر رجال الأمن على حوالي 140 ألف ريال مخبأة داخل المركبة.
وقد تم تحرير محضر بالواقعة وتسليم الآسيوي والمبلغ المالي إلى الجهات المختصة بالمحافظة.
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