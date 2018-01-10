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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

” أمن الأفلاج ” يضبط مقيماً أفغانياً بحوزته 140 ألف ريال

” أمن الأفلاج ” يضبط مقيماً أفغانياً بحوزته 140 ألف ريال
عادل الحربي(صدى):

تَمَكّن رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في محافظة الأفلاج، اليوم، من ضبط مقيم آسيوي بحوزته مبلغ مالي كبير قيمته 140 ألف ريال.

وكان رجال أمن الطرق بمركز الضبط بالأفلاج ” نقطة التفتيش ” قد اشتبهوا، مساء اليوم الأربعاء، في مركبة من نوع ” لاندكروزر ” جكسار قادمة من الجنوب باتجاه الشمال، يقودها مقيم من جنسية آسيوية ” افغانستاني ” .

وبعد توقيف المركبة لإخضاعها للتفتيش، عثر رجال الأمن على حوالي 140 ألف ريال مخبأة داخل المركبة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة وتسليم الآسيوي والمبلغ المالي إلى الجهات المختصة بالمحافظة.


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