سعود شلهوب: أتمنى لأحمد اشرف التوفيق و له مستقبلًا باهرًا

ماجد محمد(صدى):

قامت إدارة نادي الهلال، اليوم الأربعاء، بالتوقيع مع اللاعب أحمد أشرف ” برازيلي ” المنضم مؤخرًا في صفوف الأخضر ببطولة خليجي 23 بالكويت.

وقال مدرب أحمد أشرف الكابتن سعود الشلهوب : الحمدلله أولاً و أخيرًا ، احمد اشرف كان مثال للانضباط في أكاديمية شلهوب يونايتد ووقفت على تدريبه و شرف كبير بأن احد مخرجاتنا يمثّل المنتخب السعودي و هو الآن يمثل صفوف الفريق الهلالي

وأضاف: أتمنى لأحمد اشرف التوفيق و المحافظة على الأداء و المجهودات التي يبذلها و ارى له مستقبلاً باهرًا بإذن الله.

يذكر أن أحمد أشرف تدرب على يد الكابتن سعود الشلهوب شقيق لاعب الهلال محمد الشلهوب.