مكافحة التدخين: جهود وزارة التجارة كبدت المخالفين خسائر تفوق 3 ملايين ريال

نايف السالم(صدى):

شكر رئيس اللجنة التنسيقية لجمعيات مكافحة التدخين بالمملكة بالانابة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ، وزارة التجارة والاستثمار على جهودها في ضبط ثلاثة أوكار لبيع المنتوجات المغشوشة وإنتاج التبغ بشكل غير نظامي، خلال يوم، في مدينتي جدة والرياض.

وقال “الشيخ”: هذه الجهود التي تبذلها الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار كبدت المخالفين خسائر تفوق ثلاثة ملايين ريال ونشكر وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي.

وأضاف: هذا النجاح صفعة على وجه أولئك المستهترين بأمن الوطن وحقوق المواطنين والمقيمين في هذه البلاد المباركة.

يذكر أن الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار ضبطت في أقل من 24 ساعة، مليونين و 750 ألف منتج مغشوش ومقلد لملحقات هواتف محمولة في وكر مخالف بالرياض، كما ضبطت مستودعين مخالفين في جدة ينتجان التبغ بشكل غير نظامي.