خبير سياسي: نصر الله يرتكب خطأ فادح بالوقوف ضد الشعب الإيراني

طهران(صدى):

أكد الدكتور محمد السلمي رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية ، إن هناك خطأ فادح وقع فيه حسن نصر الله ، من خلال إعلانه الوقوف مع النظام لقمع الشعب الإيراني .

وأشار ” السلمي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” حسن نصر الله يرتكب خطأ فادح سيثير الشعب الإيراني ضده بشكل كبير. يقول زميرة: أنا وأصغر عضو في حزب الله مستعدون للدفاع عن النظام الإيراني والتضحية بأرواحنا من أجله.. هذا يعني أنه مستعد للوقوف مع النظام لقمع الشعب الإيراني وإخماد أي محاولة للإطاحة بنظام الولي الفقيه ” .