بالصور.. ” النقل ” تحسن مدرج مطار الثمامة وطرقه الرئيسية

عادل الحربي (صدى):

قامت وزارة النقل، ممثلة في فرعها بمنطقة الرياض، بعمل الصيانة اللازمة للطرق الداخلية بمطار الثمامة وتحسين مدرجه استعداداً لانطلاق ملتقى الطيران السعودي الرابع، الذي تدشن فعالياته غداً برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة نادي الطيران السعودي، وعدد والمهتمين بقطاع الطيران.

وبلغ مجموع أطوال الطرق التي تمت صيانتها 8 كيلومترات، إضافة إلى المواقف المخصصة للزوّار والمشاركين في الملتقى، وذلك ضمن شراكتها الإستراتيجية في الملتقى الذي يعدّ أكبر فعالية في المملكة لمحبي رياضات الطيران من المتخصصين والهواة، كما يسهم في نشر ثقافة الطيران لكافة شرائح المجتمع الراغبين في التعرف على رياضة الطيران وقضاء وقت ممتع وجميع أفراد العائلة، على مدى ثلاثة أيام.

وتأتي مشاركة وزارة النقل في إطار تكامل جهود منظومة النقل، إلى جانب مشاركة الهيئة العامة للطيران المدني (الشريك المنظم للملتقى)، التي تتولى تطوير وتحديث قطاع الطيران المدني في المملكة، ووضع الإجراءات الكفيلة بسلامته.