عادل عزت: برنامج المونديال للأخضر مجهز على 5 مراحل

نواف السالم(صدى):

أكد اتحاد كرة القدم برئاسة الدكتور عادل عزت إن برنامج المنتخب الوطني المعد للمونديال يتكون من خمس مراحل ، حيث تبدأ المرحلة الأولى 21 يناير الجاري وينتهي في 27 يناير ، ليخوض الأخضر معسكرًا داخليًا في الرياض دون مباريات ودية .

وتبدأ المرحلة الثانية من المعسكر يوم 21 فبراير إلى 27 فبراير المقبل ، حيث يخوض الفريق معسكرًا داخليًا ، كما يلعب مباراة ودية مع المنتخب العراقي في البصرة .

ولفت الاتحاد إلى أن المرحلة الثالثة من برنامج المونديال للأخضر تبدأ في الفترة من 15 إلى 27 مارس القادم بمعسكر في إسبانيا ، يلعب خلاله المنتخب مبارتين وديتين ، الأولى يوم 23 مارس أمام أوكرانيا ، والثانية أمام المنتخب البلجيكي يوم 27 مارس .

ويلعب الأخضر في المرحلة الرابعة التي تبدأ في آخر أسبوع من إبريل إلى 15 مايو بمعسكر خارجي يتخللها مبارتين وديتين ، لينهي الأخضر تدريباته بالمرحلة الخامسة التي تبدأ في 19 مايو وحتى بدء كأس العالم في أوروبا ليلعب المنتخب خلالها 3 مباريات ودية .