مريم حسين: ” أنا معلقة ولست مطلقة “

أماني الغامدي(صدى):

فاجأت الفنانة مريم حسين جمهورها ، خلال حوار إعلامي معها لإحدى المجلات الفنية ، مؤكده ، انها ليست مطلقة ومازالت متزوجة من عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل المسجون حاليا .

وقالت مريم حسين خلال اللقاء ، ” ما زلتُ معلّقة وغير مطلّقة، ولكن حالياً أوكلتُ مهمّة وملف طلاقي إلى المحامي علي المنصوري للقيام بإجراءات الخلع .

وتابعت مريم ، أنا أعيش حياتي بشكل طبيعي جدّاً، حالي حال أي أمّ وسيّدة عربيّة، وليس ذنبي إن كان أسلوب حياتي وطريقة عيشي يثيران الجدل. أنا لا أسعى لإثارة الجدل بقدر ما أسعى لأكون جيّدة وناجحة في مجال عملي. قد يرى البعض أنّ شخصيتي مثيرة للجدل، ولكنّني للأمانة لا أتعمّد أن أثير الجدل .

وأكدت مريم ، في الفترة الحالية، أشعر مع ابنتي وكأنّني أقوم بمهمة إنسانية نبيلة وجميلة، وأبذل مجهوداً إيجابياً في مكانه الصحيح، وسعيدة بأنّ ذلك يملأ كل وقتي.