الائتلاف الوطني يدعو الجهات الدولية للتحرك لوقف مجازر الأسد

دمشق(صدى):

دعا الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والجمعية العامة، للتحرك الفوري لوقف المجازر التي ترتكبها روسيا والنظام السوري في شمال وجنوب سوريا.

وأصدر الائتلاف بياناً اليوم الأربعاء، دعا فيه الدول إلى إدانة هذه الحملة التي تستهدف ريف محافظة إدلب والغوطة الشرقية ومرتكبيها وكل من يدعمها، وملاحقة مجرمي الحرب بكل الوسائل، والعمل الجاد لحماية المدنيين السوريين بشكل فوري وعاجل.

وعبَّر البيان عن إدانته بأشد العبارات الحملة الإجرامية المستمرة على المناطق المدنية والمستشفيات والهيئات الإغاثية ومقرات الدفاع المدني، كما يُدين الصمت الدولي تجاهها، مطالباً مجلس الأمن والجمعية العامة بالعمل على إيقاف هذا التصعيد.