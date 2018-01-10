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السجن 18 شهر وغرامة 6 آلاف ريال عقوبة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص

السجن 18 شهر وغرامة 6 آلاف ريال عقوبة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص
نايف السالم(صدى):

أفادت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن عقوبة حيازة سلاح ناري، أو ذخيرة بدون ترخيص، تصل إلى السجن ثمانية عشر شهرًا، ودفع غرامة تصل إلى ستة آلاف ريال.

وأكد الحساب الرسمي للنيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن كل من يثبت علية حيازة سلاح ناري فردي، أو ذخيرة دون ترخيص سيخضع للعقوبة المذكورة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 4 ساعات

نسأل الله الأمن والأمان

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