بالصور.. ميليشيا الحوثي تعوض نقص مقاتليها بتجنيد الأطفال

فهمي محمد(صدى):

تسعى قادة الميليشيات الحوثية التابعة لإيران إلى تحشيد أبناء القبائل وأبناء المواطنين في المحافظات التي لا تزال تحت سلطاتهم للزج بهم في الجبهات، عقب الخسائر الكبيرة في صفوفهم في الأونة الأخيرة.

وأكدت مصارد، أن الحوثيين ذهبوا يجبرون الآباء على تسليم أبنائهم بالقوة وبالترغيب والترهيب لينضموا إلى صفوف الموت في المواجهات ضد الدولة والقوات المسلحة وأبناء الشعب اليمني، خدمة للأجندة الإيرانية.

من جانبه قال الشيخ مراد القدسي، رئيس حزب السلم والتنمية باليمن، إن ما تقوم به الميليشيا الحوثية التي ما تزال تسيطر على بعض المحافظات من حملة لتجنيد وإجبار الشباب والصغار والقصر للزج بهم إلى أتون المعركة الخاسرة أمر مشين ومنكر عظيم.

وحذر ” القدسي “، من الاستجابة لهم، موضحًا أنه يجب على كل قادر ألا يستجيب لتلك الدعوات وأن يسعى بجهده للابتعاد عن صفهم لانهم ظالمون مجرمون معتدون أساءوا إلى الدين والعقيدة وسفكوا الدم الحرام واستباحوا الحرمات ودمروا بيوت الله تعالى، ولا يجوز لأحد أن يشاركهم هذا المنكر.

وأكد أن الذهاب مع هؤلاء والانخراط في صفوفهم نوع من التعاون على الإثم والعدوان، داعيًا الحكومة الشرعية وقوات التحالف إلى سرعة تحرير المدن والمحافظات المتبقية تحت حكم هؤلاء حتى ينعم شعب اليمن بالأمن والاستقرار.