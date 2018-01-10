” خضيرة ” : اللقب المحلي ليس وحده هدف يوفنتوس في الدوري

ماجد محمد(صدى):

أعرب لاعب وسط يوفنتوس، الألماني سامي خضيرة، عن قلقه من خطر المنافسة القوية لفريقه هذا الموسم في الدوري الإيطالي لكرة القدم ما يهدد احتكاره للقب في المواسم الستة الأخيرة.

وقال خضيرة (30 عاماً) لشبكة سكاي سبورت الإيطالية: ” الأمر مختلف عن العام الماضي وقبل موسمين، ثمة عديد من الفرق القوية تتمتع بالمستوى ذاته في صدارة ترتيب بطولة إيطاليا ” .

واعتبر خضيرة أن اللقب المحلي ليس وحده هدف فريقه، وتطرق إلى دوري أبطال أوروبا الذي يعاود نشاطه منتصف فبراير المقبل، إذ يخوض فريقه مواجهة صعبة ضد توتنهام الإنجليزي، احد مفاجآت دور المجموعات.

وختم خضيرة: ” هناك بايرن ميونخ ومدربه الجديد، مانشستر سيتي أو باريس سان جرمان وكلاهم يملك قدرات مادية هائلة ولاعبين رائعين، هناك أيضاً ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، العديد من الفرق القادرة على إحراز لقب دوري أبطال أوروبا ” .