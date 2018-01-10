  • الأربعاء 10

    يناير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. جدول ترتيب فرق دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى

جدول ترتيب فرق دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى

جدول ترتيب فرق دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى
طلال الغامدي(صدى):

انتهت مباريات الجولة السادسة عشر لليوم الأربعاء ، ضمن لقاءات دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى .

وتمكن نادي الشعلة من الفوز بثنائية خلال لقائه مع النجوم الذي حقق هدف واحد فقط خلال مباراة اليوم ، مما يمنح الشعلة فرصة التقدم إلى 24 نقطة في رصيده بالمركز الرابع ، فيما يحصد النجوم المرتبة الخامسة عشر من ترتيب فرق الدوري بـ 15 نقطة فقط في رصيده .

وفي لقاء الكوكب وهجر ، نجح الأول في تحقيق ثنائية نظيفة أمام نظيره ، الأمر الذي يرفع رصيد الكوكب إلى 22 نقطة في المركز السادس من ترتيب الفرق ، فيما يحقق هجر المركز الثامن في الترتيب بـ21 نقطة في رصيده .

ونجح فريق الوطني في تحقيق التعادل الإيجابي أمام نظيره العروبة بهدف لكل فريق ، حيث يحصد الوطني المرتبة الثانية عشر برصيد 16 نقطة ، فيما تمكن العروبة من حصد 23 نقطة في رصيده بالمركز الخامس من الترتيب .

 

 


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *