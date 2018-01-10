جدول ترتيب فرق دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى

طلال الغامدي(صدى):

انتهت مباريات الجولة السادسة عشر لليوم الأربعاء ، ضمن لقاءات دوري الأمير فيصل بن فهد لأندية الدرجة الأولى .

وتمكن نادي الشعلة من الفوز بثنائية خلال لقائه مع النجوم الذي حقق هدف واحد فقط خلال مباراة اليوم ، مما يمنح الشعلة فرصة التقدم إلى 24 نقطة في رصيده بالمركز الرابع ، فيما يحصد النجوم المرتبة الخامسة عشر من ترتيب فرق الدوري بـ 15 نقطة فقط في رصيده .

وفي لقاء الكوكب وهجر ، نجح الأول في تحقيق ثنائية نظيفة أمام نظيره ، الأمر الذي يرفع رصيد الكوكب إلى 22 نقطة في المركز السادس من ترتيب الفرق ، فيما يحقق هجر المركز الثامن في الترتيب بـ21 نقطة في رصيده .

ونجح فريق الوطني في تحقيق التعادل الإيجابي أمام نظيره العروبة بهدف لكل فريق ، حيث يحصد الوطني المرتبة الثانية عشر برصيد 16 نقطة ، فيما تمكن العروبة من حصد 23 نقطة في رصيده بالمركز الخامس من الترتيب .