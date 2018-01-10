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وصفة مذهلة لخسارة 4 كيلو في أربعة أيام

وصفة مذهلة لخسارة 4 كيلو في أربعة أيام
متابعات(صدى):

في كثير من الأحيان تستخدم المرأة وصفات تنحيف لفترات طويلة، ولا تحصل على النتائج التي تريدها.

وفيما يلي وصفة تساعدك في خسارة 4 كيلوجرام وتصغر الخصر في 4 أيام.

المواد المطلوبة:

8 أكواب ماء

1 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مبروش

12 ورقة نعناع طازج

1 ملعقة كبيرة نعناع مجفف

1 حبة خيار مقطع شرائح

1 حبة ليمون مقطع شرائح

طريقة التحضير:

ضعي كل المكونات في وعاء كبير، واخلطيها، ثم ضعيها في الثلاجة لليوم التالي.

طريقة الاستخدام:

تناولي 4 أكواب يومياً، قبل تناول الإفطار، وقبل الخلود إلى النوم.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 793 ] نشر منذ 4 ساعات

٤ اكواب مياه قبل الافطار؟ احسن نلغي وجبة الفطور بالكامل ويصبّرنا للغداء المبكر او للبرانتش brunch علي قولة الامركان.

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