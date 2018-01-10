وصفة مذهلة لخسارة 4 كيلو في أربعة أيام

متابعات(صدى):

في كثير من الأحيان تستخدم المرأة وصفات تنحيف لفترات طويلة، ولا تحصل على النتائج التي تريدها.

وفيما يلي وصفة تساعدك في خسارة 4 كيلوجرام وتصغر الخصر في 4 أيام.

المواد المطلوبة:

8 أكواب ماء

1 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مبروش

12 ورقة نعناع طازج

1 ملعقة كبيرة نعناع مجفف

1 حبة خيار مقطع شرائح

1 حبة ليمون مقطع شرائح

طريقة التحضير:

ضعي كل المكونات في وعاء كبير، واخلطيها، ثم ضعيها في الثلاجة لليوم التالي.

طريقة الاستخدام:

تناولي 4 أكواب يومياً، قبل تناول الإفطار، وقبل الخلود إلى النوم.