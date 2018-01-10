وصفة مذهلة لخسارة 4 كيلو في أربعة أيام
في كثير من الأحيان تستخدم المرأة وصفات تنحيف لفترات طويلة، ولا تحصل على النتائج التي تريدها.
وفيما يلي وصفة تساعدك في خسارة 4 كيلوجرام وتصغر الخصر في 4 أيام.
المواد المطلوبة:
8 أكواب ماء
1 ملعقة كبيرة زنجبيل طازج مبروش
12 ورقة نعناع طازج
1 ملعقة كبيرة نعناع مجفف
1 حبة خيار مقطع شرائح
1 حبة ليمون مقطع شرائح
طريقة التحضير:
ضعي كل المكونات في وعاء كبير، واخلطيها، ثم ضعيها في الثلاجة لليوم التالي.
طريقة الاستخدام:
تناولي 4 أكواب يومياً، قبل تناول الإفطار، وقبل الخلود إلى النوم.
abdul[ عدد التعليقات: 793 ] نشر منذ 4 ساعات
٤ اكواب مياه قبل الافطار؟ احسن نلغي وجبة الفطور بالكامل ويصبّرنا للغداء المبكر او للبرانتش brunch علي قولة الامركان.