بالصور.. برنامج اللاعبين الموهبين من مواليد المملكة نجح في تقديم مواهب جديدة

طلال الغامدي(صدى):

أكدت الهيئة العامة للرياضة، أن مشروع استقطاب المواهب من مواليد المملكة، نجح في تقديم مواهب جديدة للرياضة، بعد أن حظي بدعم واهتمام ومتابعة رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ.

وأشارت الهيئة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إلى أن البرنامج شمل مناطق الرياض والأحساء وجازان بالإضافة لمدينة جدة التي شهدت الانطلاق الأول في سبتمبر الماضي.

وشهد إقبال أكثر من 8000 موهوب تم إخضاعهم لاختباراتٍ لياقية وفنية ساهمت في تحديد الأبرز للاستفادة منهم في الكرة السعودية.

من جانبهم ظفرت أندية كل من ” النصر، الاتحاد، الهلال، الفيصلي، الفيحاء، الباطن، الرائد ” بخدمات الموهوبين من مواليد المملكة بعد نجاح تجربة استقطابهم.