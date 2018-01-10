أمنية واحدة لـ ” ميسي ” قبل اعتزاله كرة القدم
قالت مصادر إعلامية، إن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني يتمنى نيل بطولة كأس العالم ولو لمرة واحدة في مسيرته قبل اعتزاله كرة القدم .
ويذكر أن ميسي واحدًا من أبرز أساطير كرة القدم مثل ” البرازيلي بيليه ، الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، حيث حقق كافة الإنجازات وجميع البطولات مع برشلونة لكنه لم ينجح في تحقيق إنجاز يُذكر له مع منتخب الأرجنتين .
وحقق ميسي فقط الميدالية الذهبية مع الأرجنتين في بطولة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في عام 2008 بمدينة بكين الصينية .
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