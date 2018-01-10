أمنية واحدة لـ ” ميسي ” قبل اعتزاله كرة القدم

نواف السالم(صدى):

قالت مصادر إعلامية، إن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني والمنتخب الأرجنتيني يتمنى نيل بطولة كأس العالم ولو لمرة واحدة في مسيرته قبل اعتزاله كرة القدم .

ويذكر أن ميسي واحدًا من أبرز أساطير كرة القدم مثل ” البرازيلي بيليه ، الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، حيث حقق كافة الإنجازات وجميع البطولات مع برشلونة لكنه لم ينجح في تحقيق إنجاز يُذكر له مع منتخب الأرجنتين .

وحقق ميسي فقط الميدالية الذهبية مع الأرجنتين في بطولة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في عام 2008 بمدينة بكين الصينية .