مطالب من ” العبادي ” بتقرير مصير الانتخابات العراقية

بغداد(صدى):

لايزال الجدل مستمرًا بين رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وقوى سياسية حول موعد الانتخابات ، حيث يصر ” العبادي ” على إجرائها في موعدها المحدد فيما تسعى القوى لتأجيلها بحجة وجود معوقات سياسية وتقنية تحول دون إجرائها في موعدها .

وفي سياق متصل ، أشارت مصادر عراقية إلى أنه في حال امتنعت المحكمة الاتحادية عن إبداء رأيها في دستورية تأجيل موعد الانتخابات بناءاً على مطالب رئيس الوزراء العراقي ، فإنه سيتم طرح الملف داخل البرلمان للتصويت عليه .

وفي الخلافات القائمة بين أطراف الدولة السياسية ، أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية عن استمرارها في تسجيل التحالفات الانتخابية حتى يوم غد الخميس ، حيث وصل عدد الكتل التي قدمت طلبًا إلى 19 تحالف انتخابي ، فيما بلغ عدد الناخبين المؤهلين للمشاركة إلى أكثر من 24 مليون ناخب .