بالصور.. أمير جازان بالنيابة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الحريصي

تركي السالم(صدى):

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، – حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لأبناء وذوي شهيد الواجب الرقيب أول مسفر بن سالم قاسم الحريصي أحد منسوبي حرس الحدود الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وعبّر سمو أمير منطقة جازان بالنيابة خلال زيارته لأبناء وذوي وأسرة الشهيد الحريصي عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد ، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض الوطن ، هو مصدر فخر واعتزاز للجميع .

من جانبهم عبر أبناء وأفراد أسرة الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير منطقة جازان وسمو أمير المنطقة بالنيابة على تعزيتهم ومشاركتهم أحزانهم ، مؤكدين أن هذا نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها المواطنين في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

حضر العزاء محافظ الدائر عبدالله بن علي حمدي وعددا من المشايخ والأهالي.

