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البحرين تحقق في استغلال عدد ممن يحملون جنسيتها للتسهيلات السعودية

البحرين تحقق في استغلال عدد ممن يحملون جنسيتها للتسهيلات السعودية
نايف السالم(صدى):

أمر الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، بسرعة التحري حول منافسة عدد ممن يحملون جوازات بحرينية لأصحاب الأعمال بالمملكة، مستغلين في ذلك التسهيلات التي تقدم لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، مما أدى إلى إلحاق الضرر بمصالح المواطنين السعوديين، بالتعاون مع وزارة الداخلية للوقوف على حقيقة الوضع واتخاذ ما يلزم لتصحيح ذلك.
وقد بحث الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية، ذلك الأمر، خلال زيارته إلى مملكة البحرين، والتي بدأها أمس الثلاثاء.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 364 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يقويكم
ويوفقكم لما يحب ويرضي
امنعونا من الردى ….تجنيس اليمنيه ومضايقتهم لنا ببلدنا …ياخذ جنسية البحرين …يشتغل بالبحرين
لا يجينا …ولا نشوف وجهه

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