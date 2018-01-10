ضجة بمصر بعد سؤال في امتحان عن موضع نزول سورة الفرقان
أثار قيام واضعي امتحان التربية الدينية الإسلامية للصف الثاني الإعدادي في محافظة قنا بصعيد مصر، بإدخال اسم مصر في سؤال يتعلق بالقرآن الكريم، ضجة وجدلاً واسعاً في البلاد.
فقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورة عن امتحان يتضمن سؤالاً يطلب اختيار المادة الصحيحة بين الأقواس، عن مكان نزول سورة الفرقان (مكية – مدنية – مصرية).
وقد أحال عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، موجه المادة بإدارة قفط التعليمية للتحقيق، لافتًا إلى أنه كلف وكيل وزارة التعليم بقنا، بفتح تحقيق عاجل لواضع الامتحان.
ابو سليم[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 5 ساعات
سؤال غريب والأغرب تلقى من يجاوب إنها مصريه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41239 ] نشر منذ 4 ساعات
سؤال غبي يدل على تدني مستوى من وضعه ,,
مؤدب[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههههههههههههههههههههههههههه المصريين خرفوا وانهار التعليم عندهم
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2000 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا استهزاء من معلم جاهل
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25285 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي مشكلة الي يتعاطى
كمبودي مغشوش🤔