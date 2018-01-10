” رجوي ” : الانتفاضة الإيرانية لا ترتبط بفصائل النظام الداخلية أو تجمعاته

طهران(صدى):

قالت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي ، ” إن الانتفاضة الحالية لا ترتبط بأي فصائل النظام الداخلية أو تجمعاته وليس هناك أية أوهام حول الإصلاح أو التغيير التدريجي النابع من الداخل ” .

وأضافت ” رجوي ” عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم الأربعاء، ” لقد لجأت الديكتاتورية إلى قمع واسع النطاق لمواجهة المتظاهرين، فقد قتلت قوات الحرس الإيراني 50 شخصًا على الأقل وأصابت المئات وبحلول نهاية اليوم التاسع من الاحتجاجات اعتقل 3000 شخص على الأقل وفقًا لمصادرنا في البلاد ” .

واختتمت رجوي تغريداتها بالقول: ” في ضوء هذا القمع الوحشي يجب على المجتمع الدولي ألا يلزم الصمت ولابد أن يتخذ مجلس الأمن الدولي إجراءات عقابية ضد جرائم النظام الإيراني وهو ما يطالب به منذ فترة طويلة الشعب الإيراني والمعارضة ” .