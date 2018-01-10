عارضة أزياء شهيرة تثير ضجة ببشرة وجهها السيئة

أماني الغامدي(صدى):

تعرضت عارضة الأزياء كيندل جينر ، لعدد من الانتقادات عقب ظهورها بحفل توزيع جوائز غولدن غلوب ، وبها بثور وآثار ندوب حب الشباب في وجهها ، رغم اهتمامها بمظهرها وملابسها المثيرة، ما أثار ضجة بين المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي .

وفي هذا الصدد ردت كيندل جينر على أحد التعليقات وكانت لإحدى معجباتها التي قالت إن ظهور كيندل مع بثور واضحة على وجهها فيما تبدو نجمة رائعة هو أمر طبيعي ويجب على كل فتاة أن تفهم ذلك ، وعلقت عليها كيندل قائلة ” لا تدعي هذا الأمر السئ يوقفك ” .