بالفيديو.. تصرف غريب للأمير هاري مع خطيبته يثير غضب الجمهور
أثارت لقطات فيديو تظهر ما يبدو أنها حركة غريبة وغير مقبولة من الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث، لإبعاد يد خطيبته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، أثناء زيارة رسمية، جدلا، إذ اعتبرت صحف أن الواقعة تعبر عن علاقة هشة.
ويذكر أنه كان من المقرر أن يعقدا قرانهما في مايو المقبل قد وصلا، الثلاثاء، بسيارتهما إلى إذاعة ” ريبريزنت إف إم ” التي تتولى تدريب العديد من الشباب على المهارات الإعلامية.
وخرج الاثنان من السيارة متجهين إلى مقر الراديو، وسارت ميغان لمد يدها إلى خطيبها، لكنه لم يقابلها بالأمر نفسه، بل أمسك بيدها لثوان قبل أن يبعدها.
وصافح الأمير مسؤولة من الإذاعة كانت بانتظاره أمام المقر، ثم تحدث الخطيبان إلى عدد من المعجبين الذين كانوا ينتظرونهما، والتقط عدد منهم صورا للشريكين.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41239 ] نشر منذ 4 ساعات
ايه خلاص مل منها ,,
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 180 ] نشر منذ 4 ساعات
يمكن أزعجت راسه بالسوالف وهم بالسيارة عن ذي وش قالت وذي وش لبست ومقاضي البيت والبزارين يبون ملابس ومتى بتستلم الراتب الله المستعان تعلموني بالحريم خبرة زواج أربعين سنه يازين العزوبييه شغل الرادو وسمع الأخبار ون زهقت أخذت فره على الشيبان بحارتنا ومتى مارجعت لا حد يقولك وين كنت وليه ماجبت ولا وجه عبوس ولا نظرات فطوم حاص بيص الي كانت تطلع مع غوار
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25285 ] نشر منذ 2 ساعتين
الرجل أحيانآ تمر به ظروف غامضة
فتلاحظ تغير لاأرادي في تصرفاته وحديثه
ونظراته
تحس أنه شايل فقلبه
والحقيقة هي مجرد سحابه عابرة
شوي تلقونهم طالعين وهم يحضنون بعضهم
ف الشارع
بس بعض الحريم مثل القطوه
تبي تلعب معه٢٤ساعة
على بالها فاضي مثلها🤔
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6801 ] نشر منذ 2 ساعتين
مشغول يبي يصافح المسؤوله☺😂هم كذالا شافو غيرك زاغووفهو يا الله لا تزيغنا☺😁