بالفيديو.. تصرف غريب للأمير هاري مع خطيبته يثير غضب الجمهور

لندن(صدى):

أثارت لقطات فيديو تظهر ما يبدو أنها حركة غريبة وغير مقبولة من الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث، لإبعاد يد خطيبته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل، أثناء زيارة رسمية، جدلا، إذ اعتبرت صحف أن الواقعة تعبر عن علاقة هشة.

ويذكر أنه كان من المقرر أن يعقدا قرانهما في مايو المقبل قد وصلا، الثلاثاء، بسيارتهما إلى إذاعة ” ريبريزنت إف إم ” التي تتولى تدريب العديد من الشباب على المهارات الإعلامية.

وخرج الاثنان من السيارة متجهين إلى مقر الراديو، وسارت ميغان لمد يدها إلى خطيبها، لكنه لم يقابلها بالأمر نفسه، بل أمسك بيدها لثوان قبل أن يبعدها.

وصافح الأمير مسؤولة من الإذاعة كانت بانتظاره أمام المقر، ثم تحدث الخطيبان إلى عدد من المعجبين الذين كانوا ينتظرونهما، والتقط عدد منهم صورا للشريكين.