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بالفيديو.. شقيقة مريام فارس تبرر تصرفها العفوي في ديو المشاهير

بالفيديو.. شقيقة مريام فارس تبرر تصرفها العفوي في ديو المشاهير
أماني الغامدي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للفنانة ميريام فارس في موقف انساني رائع اثناء حلولها ضيفة ببرنامج ديو المشاهير ، ظهرت به ملكة المسرح وهي تتفاعل بطريقة مميزة مع إحدى معجباتها اللواتي يعانين من إعاقة جسدية، وحاولت إسعادها وممازحتها وهي تقول ” كمشتها ” ، ما أثار ضحك الطفلة المريضة.

ومن جانبها قالت رولا فارس شقيقة الفنانة ميريام فارس ومديرة أعمالها في تصريحات إعلامية ، أن هذا الأمر ليس جديداً على ميريام ، مٌشيره إلى أنها دائما لا تتأخر على فعل الخير وإذا علمت أن أحد معجبيها يريد أن يراها لا تتأخر عنه ” .

 


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