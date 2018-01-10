ساعدها في نقل أثاثها فاتهمته باغتصابها

أبو ظبي(صدى):

اتهمت فتاة عربية تعمل بدولة الإمارات ، شاب عربي يعمل في تاجير العقارات ، بهتك عرضها واغتصابها داخل غرفتها ، عقب مساعدتها في حمل بعض الأثاث إلى الخارج باعتباره المسؤول في البناية التي تستأجر إحدى غرفها ، وشهود الواقعة يبرؤنه .

وقال دفاع الشاب في تصريحات لوسائل الإعلام ، ان الشاب تعرف على الفتاة حين كانت تبحث عن غرفة للإيجار، وبعد فترة تعارف اتفقا على استخراج رخصة وإنشاء شركة للدعاية والإعلان، ومقابل التصاريح اللازمة كان لا بدَّ من دفع مبلغ 100 ألف درهم (ما يعادل 27000 دولار) لاستكمال الإجراءات. وبحسب صحيفة “الإمارات اليوم”، فقد قرر المتهم تسليم الفتاة المبلغ 100 ألف درهم لاستكمال الإجراءات، على أن توقع الفتاة إيصالات أمانة به، لكن الفتاة عندما تسلمت المبلغ وجدتها فرصة لا تعوّض، فاتصلت بالمتهم بحجة نقل أثاث من الغرفة على اعتباره المسؤول في البناية، وعندما دخل غرفتها فوجئ بها وقد خلعت ملابسها وأخذت بالصراخ، فتجمع السكان، وتم إبلاغ النيابة بهتك العرض بالإكراه.

وأكد المحامي ، إن الواقعة المروية من قبل المدعية تفتقد للواقعية، فالمتهم دون سوابق جنائية ووقع ضحية سلامة النية، ومن غير الممكن أن يتعمد دخول غرفة داخل شقة في بناية بقصد اغتصاب مستأجرة في بناية هو المسؤول عنها. وأوضح أنه لما اكتشف المتهم أن المدعية خلعت ملابسها أجرى اتصالًا هاتفيًا بشقيقتها، وبأحد أصدقائه وطلب منهما الحضور للغرفة التي أغلقتها المدعية بالمفتاح من الداخل، وعندما سمعته المدعية يتحدث بادرت بالصراخ.