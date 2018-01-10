وزارة الشؤون تدرس السماح للشركات المشعلة لمحطات الوقود في بيع أسطوانات الغاز

نايف السالم(صدى):

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تعميما على جميع الأمانات بالتأكيد على محلات بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالاشتراطات والمتطلبات الصادرة بشأن تحسين هذه الخدمة وتطوير مواقع تلك المحلات ومظهرها الخارجي .

و قال حساب الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أضاف : ” وفي هذا الإطار ستقوم الوزارة باتخاذ ما يلزم لتعديل ما يتعلق به من لوائح بما يضمن السماح للشركات المشغلة لمحطات الوقود (المؤهلة من قبل الوزارة لإدارة وتشغيل وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة) وأسواق التجزئة الكبيرة بالاستثمار في بيع أسطوانات غاز البترول السائل بعد استيفاء شروط التراخيص اللازمة ، وذلك من خلال مدة لا تتجاوز سنة.

وأشار الحساب: ” وتتضمن الاشتراطات البلدية لمحلات بيع وتوزيع الغاز، متطلبات إنشاء محلات البيع وتوزيع الغاز، والتعرف على متطلبات التهوية ومتطلبات الإنشاء والمتطلبات الكهربائية ومتطلبات السلامة ، إضافة إلى الاشتراطات العامة الواجب توافرها في تلك المشاريع ” .

وأكد : ” كاتن مجلس الوزراء الموقر قد وافق بنهاية أغسطس الماضي على نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية، وقرر إلزام موزع غاز البترول السائل القائم ” شركة الغاز والتصنيع الأهلية ” _المرخص له قبل نفاذ هذا النظام بمزاولة نشاطه فيما يتعلق بتوزيع غاز البترول السائل وتسويقه) بتصحيح أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 24 شهرا من تاريخ نفاذة ” .