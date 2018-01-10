بالفيديو.. احتجاجات الجالية الإيرانية امام الاتحاد الأوروبي بعد دعوة ” ظريف “

طهران(صدى):

نظمت الجالية الإيرانية في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأربعاء، احتجاجات مضادة للنظام الإيراني تزامنًا مع زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وتنظم الجالية الاحتجاجات أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث وجه الأخير دعوة إلى زوير الخارجية الإيراني للحضور إلى بروكسل؛ لبحث الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أسبوعين.