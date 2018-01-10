بالفيديو.. احتجاجات الجالية الإيرانية امام الاتحاد الأوروبي بعد دعوة ” ظريف “
نظمت الجالية الإيرانية في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأربعاء، احتجاجات مضادة للنظام الإيراني تزامنًا مع زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
وتنظم الجالية الاحتجاجات أمام مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث وجه الأخير دعوة إلى زوير الخارجية الإيراني للحضور إلى بروكسل؛ لبحث الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أسبوعين.
🔴#عاجل_همسايه |
مظاهرات للجالية الإيرانية امام مقر الاتحاد الأوروبي في #بروكسل تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الإيراني.#همسايه #إيران_تنتفض #تظاهرات_سراسرى #مرگ_بر_خامنه_ای #IranianProtests #قيام_سرايرى #اعتراض_سراسرى #اعتصاب_سراسری #زندان_اوین pic.twitter.com/yw9mSnMooE
— همسايه (@Hmsayh) January 10, 2018
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