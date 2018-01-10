” هوساوي ” و ” الدوسري ” يشاركان في مران الهلال

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي الهلال، اليوم الأربعاء، عن مشاركة لاعبيه أسامة هوساوي وسالم الدوسري في المران.

وقال ” الهلال ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” يشارك ثنائي فريق الهلال الأول لكرة القدم ” أسامه هوساوي وسالم الدوسري ” في تدريبات الفريق الجماعية عصر اليوم الأربعاء؛ وذلك على الملعب الرئيس بمقر النادي ” .

وتعد مشاركة ثنائي الهلال في التدريبات خبر سار لمحبي ومشجعي الزعيم، حيث كان من المقرر غياب اللاعبين عن الفريق نظرًا لإصابتهم، إلا أنه بعد مواصلة برامجهما التأهيلية تمكنا من اللحاق بمران الفريق.