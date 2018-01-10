%9.81 نسبة ارتفاع إجمالي صادرات المملكة غير النفطية للعالم خلال الربع الثالث من 2017

حمود العنزي(صدى):

سجلت إجمالي صادرات المملكة غير النفطية للعالم خلال الربع الثالث من 2017، نحو 46.187 مليار ريال مقارنة بـ42.070 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2016، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 9.8%.

و ارتفعت الصادرات غير النفطية إلى الصين واليابان خلال العام الماضي 2017 بنحو 26.3% على أساس سنوي، حيث بلغت إجمالي صادرات الدولتان مجمعة نحو 6.7 مليار ريال مقارنة بنحو 5.3مليار ريال في الفترة المماثلة من 2016 بفارق 1.39 مليار ريال.

حيث سجلت الصادرات غير النفطية للمملكة إلى اليابان نموًا في الربع الثالث من 2017 بنحو 821.9 مليون ريال مقارنة بـ504 مليون ريال في الفترة المماثلة لها في 2016 بزايدة 63.1%.

كما ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 22.5% خلال الربع الثالث من 2017 مقارنة بنفس الفترة من 2016، مسجلة 5.880 مليار ريال مقابل 4.801 مليار ريال في 2016.

وسجلت صادرات المملكة غير النفطية إلى العراق والسودان ارتفاعًا خلال الربع الثالث من 2017 بنحو 66%، ليبغ إجمالي الصادرات إلى الدولتين نحو 1.09 مليار ريال مقارنة بنحو 661 مليون ريال في نفس الفترة من 2016.

حيث يبلغ إجمالي الصادرات إلى العراق في نفس الفترة نحو 515.5 مليون ريال مقارنة بـ309.9 مليون ريال في 2016، محققه زيادة بنسبة 66.3%.

كما بلغت الصادارات إلى السودان في الربع الثالث من 2017، نحو 581.8 مليون ريال مقارنة بـ351.2 مليون ريال في 2016، بزيادة 65.7%.