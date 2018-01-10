إيران تعتقل أحد مشايخ السنة بعد خطبة الجمعة في بلوشستان المحتلة ” فيديو “

طهران(صدى):

اعتقلت المخابرات الإيرانية، أحد مشايخ أهل السنة في إقليم بلوشستان المحتل من قبل إيران، بسبب خطبة الجمعة الماضية.

وذكر الشيخ السني في خطبته، ان الشعب البلوشي لا يخشى أي حكومة بالعالم ،ويفتخر بانتمائه إلى الإسلام، في إشارة إلى الاحتجاجات الأخيرة في إيران.

ويقع الإقليم على طرف الهضبة الإيرانية على الحدود مع باكستان، وهي محتلة منذ ٧٠ عاماً من قبل إيرا، يسكنها ما لا يقل عن أربعين مليون بلوشي، ومساحتها 799,290 كم مربع.