إيران تعتقل أحد مشايخ السنة بعد خطبة الجمعة في بلوشستان المحتلة ” فيديو “
اعتقلت المخابرات الإيرانية، أحد مشايخ أهل السنة في إقليم بلوشستان المحتل من قبل إيران، بسبب خطبة الجمعة الماضية.
وذكر الشيخ السني في خطبته، ان الشعب البلوشي لا يخشى أي حكومة بالعالم ،ويفتخر بانتمائه إلى الإسلام، في إشارة إلى الاحتجاجات الأخيرة في إيران.
ويقع الإقليم على طرف الهضبة الإيرانية على الحدود مع باكستان، وهي محتلة منذ ٧٠ عاماً من قبل إيرا، يسكنها ما لا يقل عن أربعين مليون بلوشي، ومساحتها 799,290 كم مربع.
#شاهد | المخابرات الفارسية تعتقل أحد مشايخ أهل السنة في #بلوشستان المحتلة بسبب خطبة صلاة الجمعة الماضية التي قال فيها ان الشعب البلوشي لا يخشى اي حكومة بالعالم ويفتخر انه ينتمي للإسلام في إشارة الى الاحتجاجات الاخيرة في #إيران .#الشعوب_في_إيران_تنتفض pic.twitter.com/OVAyrtvUco
— قاسم المذحجي (@naissy_q) January 10, 2018
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