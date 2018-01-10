أبو الغيط: ثورات الربيع وضعت المنطقة العربية أمام فراغ مروع

القاهرة(صدى):

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، إن عام 2011 شهد تحطيم دول وتمزيق مجتمعات، في المشرق العربي كما في المغرب، إلى حد الانحدار إلى مرحلة ما قبل الدولة وحالة حرب الجميع ضد الجميع، حسبما ذكر.

وأضاف ” أبو الغيط ” في كلمته أمام كلية الدفاع الوطني بسلطنة عُمان، أن الانهيار المفاجيء الذي لحق بالمنطقة العربية في 2011، ترك الجميع أمام فراغ هائل في السلطة ، قائلًا: ” الكلمة التي تُلخص التهديد الذي تواجهه المنطقة العربية هي ” الفراغ ” .

وتابع: ” ما حدث في 2011 هو انهيار، مفاجئ ومروع، لمنظومات سياسية وأمنية كانت مستقرة ومسيطرة، وجميعنا نعلم أن السياسة لا تقبل الفراغ ” .

وعن إيران، أشار إلى أنه يمكن فهم الأطماع الإيرانية، التي أغرتها حالة الفراغ في المشرق العربي، فوجدت لنفسها موطئ قدم وسط الفوضى السائدة، وفقًا لما ذكر.